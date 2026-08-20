Stp I hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stp I hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Stp I hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 THB je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stp I im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 959,5 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 926,9 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at