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20.08.2026 06:31:29
Stp I hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Stp I hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Stp I hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 THB je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stp I im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 959,5 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 926,9 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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