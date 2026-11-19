Stp I präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,03 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stp I noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 545,4 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 36,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 865,2 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at