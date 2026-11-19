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19.11.2026 06:31:28
Stp I hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Stp I präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,03 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stp I noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 THB in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 545,4 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 36,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 865,2 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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