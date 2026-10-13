STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Autobahnabschnitt
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13.10.2026 17:56:00
STRABAG-Aktie dennoch im Minus: Großauftrag in Nordmazedonien
Das Projekt ist laut STRABAG Teil des paneuropäischen Verkehrskorridors VIII. Ziel des Vorhabens sei es, eine schnellere und sicherere Straßenverbindung zwischen Skopje, dem Tourismuszentrum Ohrid und der albanischen Grenze zu schaffen. Zu dem Projekt gehören den Angaben zufolge ein Zweiröhrentunnel, zwei Viadukte, fünf Brücken sowie der Bau der zugehörigen Anschlussstellen, Stützmauern, Entwässerungssysteme und Verkehrssicherheitsanlagen. Zudem werde das Konsortium für einen Zeitraum von fünf Jahren für den Betrieb und die Instandhaltung des fertiggestellten Abschnitts verantwortlich sein.
"Der Zuschlag für dieses Projekt unterstreicht unsere starke Erfolgsbilanz und unsere Kompetenzen bei der Umsetzung großer Infrastrukturprojekte in Südosteuropa", wird STRABAG-Vorstandsmitglied Peter Glöckler in der Aussendung zitiert. Das Projekt wurde von der nordmazedonischen staatlichen Straßenbaugesellschaft (PESR) ausgeschrieben und über das elektronische Vergabesystem der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) durchgeführt. Die EBWE stellt laut STRABAG für das Projekt eine Kreditfazilität in Höhe von 110 Mio. Euro bereit, die durch eine staatliche Garantie abgesichert ist, während die Europäische Union über den Investitionsrahmen für den Westbalkan rund 20 Mio. Euro in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu der Investition beisteuert.In Wien gab die STRABAG-Aktie bis Handelsende 0,19 Prozent auf 103,00 Euro ab.
rst
APA
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|STRABAG accumulate
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Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|103,00
|-0,19%
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