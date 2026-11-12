STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Zweistelliges Wachstum
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12.11.2026 18:04:00
STRABAG-Aktie dennoch unter Druck : Baukonzern wächst in den ersten neun Monaten stark
Laut Trading Statement vom Donnerstag erhöhte die STRABAG ihre Leistung in den ersten neun Monaten des Jahres um 14 Prozent auf 16,5 Mrd. Euro. Alleine im dritten Quartal gab es im Jahresvergleich einen Anstieg der Leistung um 17 Prozent. Den größten Beitrag zum Wachstum leistete Deutschland, aber neben dem Vereinigten Königreich verzeichneten auch die Kernmärkte Österreich, Tschechien und Kroatien deutliche Zuwächse.
Auch der Auftragsbestand lag Ende September mit knapp 35 Mrd. Euro um 12 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres, teilte die STRABAG mit. Durchschnittlich beschäftigte das Unternehmen in den ersten neun Monaten 81.695 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente), das waren um zwei Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die größten Personalzuwächse gab es in Deutschland und im Vereinigten Königreich.Die STRABAG-Aktie notierte in Wien schließlich 2,72 Prozent tiefer bei 107,20 Euro.
tsk/bel
APA
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