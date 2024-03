STRABAG-Aktie dreht ins Plus: Oligarch Deripaska überträgt seinen Anteil an russische Iliadis

Der russische Oligarch Oleg Deripaska soll seinen 24,1 Prozent schweren Anteil an dem Baukonzern Strabag, den er über die MKAO Rasperia Trading Limited hält, an die russische Aktiengesellschaft Iliadis JSC übertragen haben.

Das gab die STRABAG am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Weitere Details seien bisher nicht bekannt. Ob die russische Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) den Anteil wie geplant erwerben kann, ist laut dem Konzern ebenfalls offen.

Die Strabag könne nicht abschätzen, ob die Übertragung Auswirkungen auf die Kaufpläne der Raiffeisen Russland habe. Der Baukonzern selbst betrachtet das Aktienpaket jedenfalls weiterhin als sanktioniert. "Insbesondere eine sanktionsrechtliche Prüfung kann daher derzeit nicht erfolgen, so dass die Gesellschaft weiterhin davon ausgeht, dass die Strabag-Aktien der MKAO Rasperia Trading Limited gemäß EU-Sanktionsverordnung eingefroren sind", schreibt das Unternehmen am Mittwoch.

Für die RBI könnte die Übertragung jedoch ein erster Schritt sein, um ihr Exposure in Russland deutlich zu reduzieren. Im Dezember 2023 hatte die Bank angekündigt, den Deripaska-Anteil der Strabag über ihre russische Tochter, die Raiffeisen Russland, erwerben zu wollen. Als möglicher Kaufpreis für das Aktienpaket von Deripaska wurden damals 1,5 Mrd. Euro genannt. Zum Vergleich: Zum Jahresende 2023 belief sich das Eigenkapital der Raiffeisen Russland auf 4,45 Mrd. Euro.

Die Raiffeisen Russland soll dann nach Vorstellung der RBI das Aktienpaket in Form einer Sachdividende an die Konzernmutter in Wien übertragen. Die RBI würde den Anteil dann über eine Beteiligungsfirma halten, dessen Geschäftsführer der Unternehmer Stephan Zöchling ist. Zöchling ist Miteigentümer des steirischen Auspuffspezialisten Remus und soll laut Medienberichten für Deripaska gearbeitet haben. Vergangene Woche hatte die RBI in einem Statement erklärt, dass sie alle geltenden Sanktionen sorgfältig überprüft habe, bevor die Transaktion im Dezember angekündigt worden war.

Die RBI wollte die heutige Transaktion gegenüber der APA nicht kommentieren. Das Thema wird aber wohl bei der Hauptversammlung am 4. April groß diskutiert werden. Laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" wird der von der RBI ursprünglich angegebene Zeitplan für den Erwerb des Strabag-Anteils - nämlich bis Ende des ersten Quartals 2024 - nicht mehr einzuhalten sein. Ob die Bank einen neuen Zeitplan kundgeben wird, sei offen.

Die Aktienkurse reagierten kaum auf die heutige Bekanntgabe. Die Aktien der Strabag legten zu Mittag um 0,38 Prozent auf 39,85 Euro zu, die RBI-Aktien verloren 0,66 Prozent auf 18,03 Euro.

(APA)