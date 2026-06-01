STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Schieneninfrastruktur
|
01.06.2026 17:56:00
STRABAG-Aktie gibt ab: Großauftrag aus Australien
Die australische Tochter des größten österreichischen Baukonzerns, die Georgiou Group, wurde gemeinsam mit Partnern mit der Umsetzung des größten Schieneninfrastrukturvorhabens in Queensland beauftragt. Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf 2,5 Mrd. australische Dollar (1,5 Mrd. Euro), der Anteil der STRABAG liegt bei 490 Mio. Euro.
Es handelt sich dabei um eine 19 Kilometer lange, zweigleisige Bahnstrecke. Dieses Projekt ist Teil der langfristigen Infrastrukturstrategie Queenslands in Hinblick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane.In Wien notierte die STRABAG-Aktie letztlich 2,63 Prozent tiefer bei 92,60 Euro.
fel/hel
APA
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