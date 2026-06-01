STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schieneninfrastruktur 01.06.2026 17:56:00

STRABAG-Aktie gibt ab: Großauftrag aus Australien

STRABAG-Aktie gibt ab: Großauftrag aus Australien

Der österreichische Baukonzern STRABAG hat in Australien einen Auftrag über 490 Mio. Euro an Land gezogen.

Die australische Tochter des größten österreichischen Baukonzerns, die Georgiou Group, wurde gemeinsam mit Partnern mit der Umsetzung des größten Schieneninfrastrukturvorhabens in Queensland beauftragt. Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf 2,5 Mrd. australische Dollar (1,5 Mrd. Euro), der Anteil der STRABAG liegt bei 490 Mio. Euro.

Es handelt sich dabei um eine 19 Kilometer lange, zweigleisige Bahnstrecke. Dieses Projekt ist Teil der langfristigen Infrastrukturstrategie Queenslands in Hinblick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane.

In Wien notierte die STRABAG-Aktie letztlich 2,63 Prozent tiefer bei 92,60 Euro.

fel/hel

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

STRABAG-Aktie leichter: Konzern will hohe Millionensumme in InfraTech-Start-ups investieren
STRABAG-Aktie zieht an: Bauleistung im ersten Quartal gesteigert
STRABAG: Rasperia darf weiterhin nicht mitreden - Aktie letztlich im Minus

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten