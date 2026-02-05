STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Landstraße
|
05.02.2026 18:05:00
STRABAG-Aktie gibt dennoch ab: Auftrag aus Polen erhalten
Das teilweise EU-kofinanziertes Projekt reiht sich in eine lange Tradition des börsennotierten Konzern in Polen. Demnach wurden im Vorjahr 137 Kilometer Straßen fertiggestellt. In den vergangenen 38 Jahren habe das Unternehmen insgesamt 1.218 Kilometer Schnellstraßen in dem Land gebaut.
In einem schwachen Börsenumfeld verlor die STRABAG-Aktie in Wien 0,34 Prozent und schloss bei 88,80 Euro.
Analysen zu STRABAG SE
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|03.06.24
|STRABAG buy
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
