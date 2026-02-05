STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Landstraße 05.02.2026 18:05:00

STRABAG-Aktie gibt dennoch ab: Auftrag aus Polen erhalten

STRABAG-Aktie gibt dennoch ab: Auftrag aus Polen erhalten

Der Wiener Baukonzern STRABAG hat zwei insgesamt 147 Mio. Euro schwere Aufträge zur Modernisierung des Straßennetzes in Polen erhalten.

Das teilweise EU-kofinanziertes Projekt reiht sich in eine lange Tradition des börsennotierten Konzern in Polen. Demnach wurden im Vorjahr 137 Kilometer Straßen fertiggestellt. In den vergangenen 38 Jahren habe das Unternehmen insgesamt 1.218 Kilometer Schnellstraßen in dem Land gebaut.

In einem schwachen Börsenumfeld verlor die STRABAG-Aktie in Wien 0,34 Prozent und schloss bei 88,80 Euro.

stf/bel

APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Neue Rasperia-Klagen erhöhen den juristischen Druck auf STRABAG und Raiffeisen in Russland
STRABAG-Aktie freundlich: Deal für das AKH überraschend geplatzt
STRABAG-Aktie schließlich im Plus: Baukonzern hebt EBIT-Margenprognose deutlich an

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com,Strabag SE,STRABAG

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SE

mehr Analysen
14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 90,00 1,35% STRABAG SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:12 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen