STRABAG-Aktie höher: Konzern will hohe Millionensumme in InfraTech-Start-ups investieren

Dazu stattet der österreichische Baukonzern einen Fonds unter dem Namen Loom Ventures mit 100 Millionen Euro aus. Das berichtete das Online-Magazin "Trending Topics" am Donnerstag. Der sogenannte Early-Stage-Fonds soll sich an Start-ups beteiligen, bevor diese signifikante Umsätze erzielen.

Hinter Loom Ventures steht laut Homepage die STRABAG Venture Capital GmbH mit Sitz in Wien. Diese sei eine 100-prozentige Tochter der Bau Holding Beteiligungs GmbH, die wiederum der STRABAG gehöre, so "Trending Topics". Eine Zusammenarbeit mit der STRABAG sei für die investierten Start-ups optional und keine Bedingung für ein Investment, hieß es weiter.

Die STRABAG-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,17 Prozent fester bei 85,20 Euro.

rst/kre

APA