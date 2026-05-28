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Investition 28.05.2026 10:06:00

STRABAG-Aktie höher: Konzern will hohe Millionensumme in InfraTech-Start-ups investieren

STRABAG-Aktie höher: Konzern will hohe Millionensumme in InfraTech-Start-ups investieren

Die STRABAG investiert künftig in europäische InfraTech-Start-ups.

Dazu stattet der österreichische Baukonzern einen Fonds unter dem Namen Loom Ventures mit 100 Millionen Euro aus. Das berichtete das Online-Magazin "Trending Topics" am Donnerstag. Der sogenannte Early-Stage-Fonds soll sich an Start-ups beteiligen, bevor diese signifikante Umsätze erzielen.

Hinter Loom Ventures steht laut Homepage die STRABAG Venture Capital GmbH mit Sitz in Wien. Diese sei eine 100-prozentige Tochter der Bau Holding Beteiligungs GmbH, die wiederum der STRABAG gehöre, so "Trending Topics". Eine Zusammenarbeit mit der STRABAG sei für die investierten Start-ups optional und keine Bedingung für ein Investment, hieß es weiter.

Die STRABAG-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,17 Prozent fester bei 85,20 Euro.

rst/kre

APA

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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

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