STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Großauftrag voraus?
|
06.10.2026 17:58:00
STRABAG-Aktie im Fokus: Baukonzern soll wohl größtes Autobahn-Projekt Tschechiens umsetzen
Dabei handelt es sich um das größte Autobahn-Projekt des Landes, das im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (Public-Private Partnership) umgesetzt werden soll, teilte der Baukonzern am Dienstag mit. Der Wert des Großprojektes wird über die Laufzeit von 28 Jahren mit 2,9 Mrd. Euro angegeben, führte das börsennotierte Unternehmen weiters aus.
Die STRABAG bewarb sich im Rahmen eines Konsortiums gemeinsam mit den beiden Tochtergesellschaften Cintra und Budimex des Infrastrukturkonzerns Ferrovial sowie dem Finanzinvestor Invesis. Das Konsortium habe im Juli das wirtschaftlich und technisch vorteilhafteste Angebot eingereicht, so die STRABAG. Der Vertragsabschluss sowie der Baustart sollen noch heuer erfolgen. Das Großprojekt umfasst Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Erhalt von rund 52 Kilometer Autobahn der D35.
fel/stf
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
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