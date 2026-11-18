STRABAG Aktie
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|Gefälschte Mail
|
18.11.2026 12:34:00
STRABAG-Aktie im Fokus nach Millionenbetrug bei slowenischem Autobahnbetreiber
Der slowenische Autobahnbetreiber Dars ist Betrügern zum Opfer gefallen, die sich als das österreichische Bauunternehmen STRABAG ausgegeben haben. Das Unternehmen überwies zwischen dem 2. und 6. November insgesamt 2,6 Millionen Euro auf ein Konto im Ausland in der Annahme, dass das Geld an die STRABAG geht. Zwei Überweisungen konnten rückgängig gemacht werden, 1,8 Millionen Euro sollen aber ins Ausland geflossen sein, berichtete RTV Slowenien.
Betrüger täuschten geänderte Bankverbindung vor
Die Betrüger sollen sich per E-Mail als STRABAG ausgegeben und mitgeteilt haben, dass sich die Bankverbindung des Unternehmens geändert habe. Laut RTV Slowenien soll die zuständige Finanzabteilung bei Dars intern rechtzeitig darauf hingewiesen worden sein, dass es sich bei der E-Mail um Phishing handele. Die Dars-Finanzabteilung soll dennoch ohne Freigabe der Finanzdirektorin fünf Überweisungen durchgeführt haben. Laut RTV Slowenien soll ein Teil des Geldes über Deutschland in die Niederlande geflossen sein, der andere Teil vermutlich nach Bulgarien und Rumänien. In Österreich hatte die Kleine Zeitung zuerst über den Fall berichtet.
STRABAG an Straßenbauprojekt in Slowenien beteiligt
Dars ist der staatliche Autobahnbetreiber in Slowenien und gehört zu 100 Prozent dem slowenischen Staat. Die STRABAG baut in Slowenien als Teil eines Konsortiums derzeit ein Verbindungsstück der Schnellstraße Velenje-Koroška (Los A - Velenje) inklusive zugehöriger Infrastruktur. Die Schnellstraße ist laut STRABAG ein Teil der dritten Entwicklungsachse (Nordkorridor) zwischen Velenje und Slovenj Gradec. Mit dem Projekt soll auch die Mobilität zwischen der österreichischen und der kroatischen Grenze gestärkt werden, teilte die STRABAG im März mit. Der Auftragswert beläuft sich auf 194 Millionen Euro.
Die STRABAG-Aktie verliert in Wien zeitweise 0,57 Prozent auf 104,00 Euro.APA
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