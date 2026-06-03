STRABAG-Aktie in Grün: Auftrag für Bahnstreckenmodernisierung

Die STRABAG wird um 255 Mio. Euro einen 31 km langen Bahnabschnitt in Polen modernisieren.

Dabei werden digital gesteuerte Bahnverkehrssicherheits- und Telekommunikationssysteme eingebaut, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ziel seien mehr Kapazität, eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Anbindung an die Seehäfen der Danziger Bucht. Die geplante Bauzeit liegt bei 32 Monaten ab Vertragsunterzeichnung.

Die STRABAG-Aktie notierte in Wien letztlich 1,19 Prozent höher bei 93,70 Euro.

tsk/pro

APA