STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Investition
|
28.05.2026 16:09:00
STRABAG-Aktie leichter: Konzern will hohe Millionensumme in InfraTech-Start-ups investieren
Dazu stattet der österreichische Baukonzern einen Fonds unter dem Namen Loom Ventures mit 100 Millionen Euro aus. Das berichtete das Online-Magazin "Trending Topics" am Donnerstag. Der sogenannte Early-Stage-Fonds soll sich an Start-ups beteiligen, bevor diese signifikante Umsätze erzielen.
Hinter Loom Ventures steht laut Homepage die STRABAG Venture Capital GmbH mit Sitz in Wien. Diese sei eine 100-prozentige Tochter der Bau Holding Beteiligungs GmbH, die wiederum der STRABAG gehöre, so "Trending Topics". Eine Zusammenarbeit mit der STRABAG sei für die investierten Start-ups optional und keine Bedingung für ein Investment, hieß es weiter.
Die STRABAG-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,54 Prozent schwächer bei 92,50 Euro.
rst/kre
APA
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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com,STRABAG
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