STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Infrastruktur 24.03.2026 17:52:00

STRABAG-Aktie letztlich in Grün: Millionen-Deal in Slowenien

STRABAG-Aktie letztlich in Grün: Millionen-Deal in Slowenien

Der österreichische Baukonzern STRABAG hat einen Großauftrag über seine slowenische Tochter Strabag d.o.o. in einem Konsortium erhalten.

Der Auftragswert beträgt 194 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Der STRABAG-Anteil daran wird mit 60 Prozent beziffert. Gebaut wird ein Verbindungsstück der Schnellstraße Velenje-Koroška (Los A - Velenje) inklusive zugehöriger Infrastruktur.

Die Bauarbeiten im Auftrag der slowenischen Autobahngesellschaft DARS d. d. sollen noch im März starten und etwa 40 Monate dauern. Die Schnellstraße ist laut STRABAG ein Teil der dritten Entwicklungsachse (Nordkorridor) zwischen Velenje und Slovenj Gradec. Das Projekt sei ein Teil eines langfristigen nationalen Infrastrukturprogramms, das "die Mobilität zwischen der österreichischen und der kroatischen Grenze stärken soll".

In Slowenien verfügt die STRABAG eigenen Angaben zufolge über einen Auftragsbestand von etwa 350 Millionen Euro und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro.

Die STRABAG-Aktie gewann letztlich 0,23 Prozent auf 84,80 Euro.

rst/ivn

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

STRABAG-Aktie gibt dennoch ab: Auftrag aus Polen erhalten
STRABAG-Aktie letztlich etwas fester: Konzern muss bisher höchste Kartellstrafe zahlen
STRABAG-Aktie letztlich in Rot: Bauleistung 2025 erstmals über 20 Milliarden Euro

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com,Strabag SE,STRABAG

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten