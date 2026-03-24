STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Infrastruktur
|
24.03.2026 17:52:00
STRABAG-Aktie letztlich in Grün: Millionen-Deal in Slowenien
Der Auftragswert beträgt 194 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Der STRABAG-Anteil daran wird mit 60 Prozent beziffert. Gebaut wird ein Verbindungsstück der Schnellstraße Velenje-Koroška (Los A - Velenje) inklusive zugehöriger Infrastruktur.
Die Bauarbeiten im Auftrag der slowenischen Autobahngesellschaft DARS d. d. sollen noch im März starten und etwa 40 Monate dauern. Die Schnellstraße ist laut STRABAG ein Teil der dritten Entwicklungsachse (Nordkorridor) zwischen Velenje und Slovenj Gradec. Das Projekt sei ein Teil eines langfristigen nationalen Infrastrukturprogramms, das "die Mobilität zwischen der österreichischen und der kroatischen Grenze stärken soll".
In Slowenien verfügt die STRABAG eigenen Angaben zufolge über einen Auftragsbestand von etwa 350 Millionen Euro und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro.
Die STRABAG-Aktie gewann letztlich 0,23 Prozent auf 84,80 Euro.
rst/ivn(APA)
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