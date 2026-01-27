STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Gewinnmarge
|
27.01.2026 17:55:00
STRABAG-Aktie schließlich im Plus: Baukonzern hebt EBIT-Margenprognose deutlich an
Bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse im August 2025 war weiterhin mit einer Bauleistung von rund 21 Mrd. Euro gerechnet worden. Der erwartete Wert wurde dann Mitte November auf rund 20,5 Mrd. Euro leicht nach unten revidiert und jetzt "nach aktuellem Stand" ein weiteres Mal.
Positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland
Die neue Einschätzung des Vorstands, dass "die bisher prognostizierte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen wird", basiere auf einer "heute abgeschlossenen Bewertung indikativer Kennzahlen".
"Maßgeblich für das höhere Ergebnis waren unter anderem positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft, insbesondere im Infrastrukturbereich", erklärte der Konzern in einer Aussendung. Unterstützend gewirkt hätten - wie bereits im Jahr davor - milde Witterungsverhältnisse in Deutschland, die gegen Jahresende zu einer höheren Kapazitätsauslastung führten.
Erste endgültige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 sowie die Erwartungen für 2026 präsentiert die Strabag am 12. Februar.Im Wiener Handel legte die STRABAG-Aktie letztlich 11,66 Prozent zu auf 90,00 Euro.
kre/spo
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu STRABAG SE
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse Wien: ATX Prime liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in Wien: ATX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
27.01.26
|EQS-Adhoc: STRABAG SE expects EBIT margin of at least 6.5% for 2025 financial year (EQS Group)
|
27.01.26
|EQS-Adhoc: STRABAG SE erwartet EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 bei mindestens 6,5 % (EQS Group)