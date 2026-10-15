STRABAG Aktie

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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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Zuschlag 15.10.2026 14:23:00

STRABAG-Aktie stabil: Auftrag für neue Zentrale Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien

STRABAG-Aktie stabil: Auftrag für neue Zentrale Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien

Der Baukonzern STRABAG hat den Zuschlag für den ersten Bauabschnitt der neuen Zentralen Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien-Favoriten erhalten.

Die Auftragssumme liege bei 152 Millionen Euro, teilte STRABAGn am Donnerstag per Aussendung mit. Der erste Bauabschnitt soll 2030 in Betrieb gehen. Der Auftrag des Wiener Gesundheitsverbunds umfasse neben den Bauleistungen auch die Elektrotechnik und die technische Gebäudeausrüstung.

In Wien sinkt die STRABAG-Aktie zeitweise um 0,19 Prozent auf 102,80 Euro.

rst/cgh

APA
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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

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STRABAG SE 101,80 -1,17% STRABAG SE

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