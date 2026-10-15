STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Zuschlag
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15.10.2026 14:23:00
STRABAG-Aktie stabil: Auftrag für neue Zentrale Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien
Die Auftragssumme liege bei 152 Millionen Euro, teilte STRABAGn am Donnerstag per Aussendung mit. Der erste Bauabschnitt soll 2030 in Betrieb gehen. Der Auftrag des Wiener Gesundheitsverbunds umfasse neben den Bauleistungen auch die Elektrotechnik und die technische Gebäudeausrüstung.
In Wien sinkt die STRABAG-Aktie zeitweise um 0,19 Prozent auf 102,80 Euro.
rst/cghAPA
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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com
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|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
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|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
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