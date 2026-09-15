STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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Personalie 15.09.2026 13:36:00

STRABAG-Aktie tiefer: Vorstand auf sechs Personen erweitert

STRABAG-Aktie tiefer: Vorstand auf sechs Personen erweitert

Der Baukonzern STRABAG erweitert den Vorstand mit Christa Koenen auf sechs Personen.

Koenen wird ab 1. Jänner nächsten Jahres die IT-Agenden sowie die Themenbereiche Digitalisierung und Innovation verantworten. Koenen war zuletzt im Vorstand der Schenker AG für IT und Digitalisierung verantwortlich, zuvor war sie Chief Information Officer der Deutschen Bahn.

STRABAG-Anteilsscheine geben am Dienstag stellenweise 0,56 Prozent auf 106,40 Euro nach.

fel/tpo

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 106,40 -0,56% STRABAG SE

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