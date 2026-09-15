STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Personalie
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15.09.2026 13:36:00
STRABAG-Aktie tiefer: Vorstand auf sechs Personen erweitert
Koenen wird ab 1. Jänner nächsten Jahres die IT-Agenden sowie die Themenbereiche Digitalisierung und Innovation verantworten. Koenen war zuletzt im Vorstand der Schenker AG für IT und Digitalisierung verantwortlich, zuvor war sie Chief Information Officer der Deutschen Bahn.
STRABAG-Anteilsscheine geben am Dienstag stellenweise 0,56 Prozent auf 106,40 Euro nach.
fel/tpo
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com
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|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|106,40
|-0,56%