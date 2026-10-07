STRABAG Aktie

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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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Großauftrag voraus? 07.10.2026 16:11:00

STRABAG-Aktie tiefrot: Baukonzern soll wohl größtes Autobahn-Projekt Tschechiens umsetzen

STRABAG-Aktie tiefrot: Baukonzern soll wohl größtes Autobahn-Projekt Tschechiens umsetzen

Die österreichische STRABAG steht kurz vor einem Großprojekt in Tschechien.

Dabei handelt es sich um das größte Autobahn-Projekt des Landes, das im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (Public-Private Partnership) umgesetzt werden soll, teilte der Baukonzern am Dienstag mit. Der Wert des Großprojektes wird über die Laufzeit von 28 Jahren mit 2,9 Mrd. Euro angegeben, führte das börsennotierte Unternehmen weiters aus.

Die STRABAG bewarb sich im Rahmen eines Konsortiums gemeinsam mit den beiden Tochtergesellschaften Cintra und Budimex des Infrastrukturkonzerns Ferrovial sowie dem Finanzinvestor Invesis. Das Konsortium habe im Juli das wirtschaftlich und technisch vorteilhafteste Angebot eingereicht, so die STRABAG. Der Vertragsabschluss sowie der Baustart sollen noch heuer erfolgen. Das Großprojekt umfasst Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Erhalt von rund 52 Kilometer Autobahn der D35.

Die STRABAG-Aktie verliert im Wiener Handel zwischenzeitlich 2,49 Prozent auf 101,80 Euro.

fel/stf

(APA)
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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 101,60 -2,68% STRABAG SE

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