STRABAG Aktie

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15.10.2026 12:06:00

Strabag baut neue Zentrale Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien

Der Baukonzern Strabag hat den Zuschlag für den ersten Bauabschnitt der neuen Zentralen Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien-Favoriten erhalten. Die Auftragssumme liege bei 152 Millionen Euro, teilte der Konzern am Donnerstag per Aussendung mit. Der erste Bauabschnitt soll 2030 in Betrieb gehen. Der Auftrag des Wiener Gesundheitsverbunds umfasse neben den Bauleistungen auch die Elektrotechnik und die technische Gebäudeausrüstung.

rst/cgh

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

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