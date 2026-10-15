STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
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15.10.2026 12:06:00
Strabag baut neue Zentrale Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien
Der Baukonzern Strabag hat den Zuschlag für den ersten Bauabschnitt der neuen Zentralen Notaufnahme der Klinik Favoriten in Wien-Favoriten erhalten. Die Auftragssumme liege bei 152 Millionen Euro, teilte der Konzern am Donnerstag per Aussendung mit. Der erste Bauabschnitt soll 2030 in Betrieb gehen. Der Auftrag des Wiener Gesundheitsverbunds umfasse neben den Bauleistungen auch die Elektrotechnik und die technische Gebäudeausrüstung.
rst/cgh
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
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