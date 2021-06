STRABAG baut Umfahrungsstraße in Polen - Aktie im Plus

Die Kärntner STRABAG baut in Polen die 13,6 km lange Umfahrungsstraße S12 der Stadt Chelm östlich von Lublin, unweit der Grenze zur Ukraine.

Der Auftragswert liegt bei rund 99 Mio. Euro, abgewickelt wird über die polnische Tochter STRABAG Sp. z o.o.; die Bauarbeiten werden drei Jahre dauern, wie der Baukonzern am Dienstag mitteilte.

"Gemessen an der Leistung ist Polen unser drittstärkstes Land nach den Kernmärkten Deutschland und Österreich und ich freue mich, dass sich dieser erfolgreiche Weg dank neuer Aufträge wie diesem auch 2021 fortsetzt", so STRABAG-Vorstandsvorsitzender Thomas Birtel heute in einer Aussendung. Zum Leistungsumfang gehörten auch die Errichtung einer Schnellstraßen-Servicestation, der Bau lokaler Begleitstraßen sowie Vorrichtungen zum Umweltschutz und zur Verkehrssicherheit entlang der gesamten Strecke.

Die STRABAG-Aktie legt in Wien derzeit 0,98 Prozent auf 41,25 Euro zu.

