Strabag-Chef fühlt sich von WKÖ "bisher 'so lala'" vertreten

Der Strabag-Chef Stefan Kratochwill erwartet sich von der Wirtschaftskammer, dass sie für die Unternehmensthemen eintritt und Lösungen herbeiführt. "Das ist in der Vergangenheit 'so lala' passiert", sagte er am Samstag im Ö1-Radio. Das Vorgehen rund um die Entschädigungserhöhungen von Spitzenfunktionären sei "nicht ganz gelungen". Die Beiträge seien "erträglich", Senkungen aber willkommen. Bezogen auf die Bau-Krise warnte der Manager davor, bei der Infrastruktur zu sparen.

