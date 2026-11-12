STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
12.11.2026 07:26:13
Strabag im dritten Quartal wegen Aufträgen in Deutschland stark gewachsen
Die Strabag rechnet mit noch besseren Ergebnissen. Grund sind volle Auftragsbücher in Deutschland – insbesondere Energie- und Bahnanlagen sowie Hightech-IndustriegebäudeWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SE
|
10:03
|ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12.11.26
|ATX aktuell: Das macht der ATX mittags (finanzen.at)
|
12.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|EQS-News: STRABAG SE Trading Statement 9M/2026: Dynamisches Wachstum setzte sich im 3. Quartal fort (EQS Group)
Analysen zu STRABAG SE
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|107,20
|-2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.