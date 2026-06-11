STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
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11.06.2026 15:13:00
Strabag kauft in Rumänien im Bahninfrastrukturbereich zu
Der börsennotierte Baukonzern Strabag will sein Engagement im Wachstumsmarkt Rumänien mit dem Komplettkauf der dortigen Bawi Construction stärken. Auch das Bahninfrastrukturgeschäft der Österreicher wird damit ausgebaut, ist die Firma mit 240 Mitarbeitern, einer Betriebsleistung von 60 Mio. Euro und Sitz in Bukarest doch in diesem Bereich tätig, ging aus einer Aussendung hervor. Zum Kaufpreis - das Closing wird fürs zweite Halbjahr erwartet - machte die Strabag keine Angaben.
phs/tsk
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
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