STRABAG Real Estate errichtet 313 "Mikroapartments" in Wien-Döbling

Die STRABAG Real Estate und der Projektentwickler GBI errichten in Wien-Döbling 313 Kleinwohnungen - sogenannte Mikroapartments.

Die Unterkünfte beim Bahnhof Heiligenstadt sind vor allem für Studierende sowie Wien-Besucher, die längere Zeit in der Stadt bleiben, gedacht. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2021 geplant, wie es am Freitag in einer Pressemitteilung hieß.

Alle Apartments sind voll möbliert. Studierende wohnen auf höchstens 23 Quadratmeter, die Kategorie "SMARTments business" bietet bis zu 31 Quadratmeter Platz. Errichtet werden die Wohnungen von den Baueinheiten des STRABAG-Konzerns.

