STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Millionengeschäft 15.09.2025 11:43:00

STRABAG sichert sich Mega-Bahnauftrag in Polen - Aktie steigt

STRABAG sichert sich Mega-Bahnauftrag in Polen - Aktie steigt

Österreichs größter Baukonzern Strabag hat in Polen einen Großauftrag von der Staatsbahn PKP an Land gezogen.

Die STRABAG wird um 268 Mio. Euro bis Ende 2029 den Bahnhof Maksymilianowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern ausbauen und modernisieren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die polnische STRABAG Sp.z.o.o. wurde mit der Planung und Ausführung der umfangreichen Bauarbeiten beauftragt. Das Projekt ist Teil der für den Ostsee-Adria-Korridor und das transeuropäische TEN-V-Netz wichtigen Modernisierung der Güterverkehrslinie 201 zwischen Maksymilianowo und Koscierzyna. Die Bauzeit beträgt 51 Monate, die Fertigstellung ist für Dezember 2029 vorgesehen.

Die STRABAG-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 1,02 Prozent höher bei 79,20 Euro.

ivn/pro

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Apple-Keynote sorgt für Ernüchterung - Reaktion der Aktie im Fokus
Palantir-Aktie im Fokus: Gegenwind für Palantir - Einschränkungen in Deutschland
UniCredit-Drohung im Blick: Commerzbank-Aktie legt zu

Bildquelle: Strabag SE,Goran Bogicevic / Shutterstock.com

Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten