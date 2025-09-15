STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Millionengeschäft
|
15.09.2025 11:43:00
STRABAG sichert sich Mega-Bahnauftrag in Polen - Aktie steigt
Die STRABAG wird um 268 Mio. Euro bis Ende 2029 den Bahnhof Maksymilianowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern ausbauen und modernisieren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Die polnische STRABAG Sp.z.o.o. wurde mit der Planung und Ausführung der umfangreichen Bauarbeiten beauftragt. Das Projekt ist Teil der für den Ostsee-Adria-Korridor und das transeuropäische TEN-V-Netz wichtigen Modernisierung der Güterverkehrslinie 201 zwischen Maksymilianowo und Koscierzyna. Die Bauzeit beträgt 51 Monate, die Fertigstellung ist für Dezember 2029 vorgesehen.
Die STRABAG-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 1,02 Prozent höher bei 79,20 Euro.
ivn/pro
APA
Bildquelle: Strabag SE,Goran Bogicevic / Shutterstock.com
