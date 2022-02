Strabag-Sprecherin wird Chefin der Porzellanmanufaktur Augarten

Österreichs größter Baukonzern Strabag bekommt eine neue Pressechefin: Marianne Jakl (35), in der Konzernkommunikation zuletzt für das Ressort Österreich zuständig, übernimmt per 1. März die Leitung von Diana Neumüller-Klein (40), teilte das börsenotierte Unternehmen am Donnerstag mit. Neumüller-Klein war seit 2010 für die Pressearbeit verantwortlich. "Ab April werde ich die Geschäftsführung der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten übernehmen", gab Neumüller-Klein bekannt.

Jakl leite künftig die gesamte interne und externe Kommunikation inklusive Investor Relations, Corporate Governance sowie Marketing und berichte direkt an den Vorstandsvorsitzenden, hieß es in der Aussendung weiters.

