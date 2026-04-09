Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

STRABAG Aktie

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Einigung erzielt 09.04.2026 21:17:00

STRABAG übernimmt Tiefbauspezialist Van Elle - Aktie leichter

STRABAG übernimmt Tiefbauspezialist Van Elle - Aktie leichter

Der Baukonzern STRABAG übernimmt den britischen Tiefbauspezialisten Van Elle.

Die Vorstände beider Unternehmen hätten sich auf ein Barangebot im Volumen von knapp 59 Mio. Pfund (rund 68 Mio. Euro) geeinigt, teilte die STRABAG am Donnerstag mit. Den Aktionären von Van Elle werden 52,3 Pence (rund 60 Cent) je Anteilsschein geboten. Dies entspricht einem Aufschlag von gut 58 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch.

Der Verwaltungsrat des britischen Unternehmens empfiehlt die Annahme des Angebots. Die STRABAG hat sich bereits die Unterstützung von Großaktionären und Managern gesichert, die zusammen rund 45 Prozent der Anteile halten.

Abschluss Ende Juni erwartet

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Juni erwartet. Danach soll das an der Londoner Börse notierte Unternehmen von den Kurszetteln verschwinden und in eine private Gesellschaft umgewandelt werden. Der Verwaltungsrat von Van Elle begründete die Zustimmung zu der Übernahme unter anderem mit den hohen Kosten der Börsennotierung und dem geringen Handelsvolumen der Aktie.

Mit der Übernahme treibt STRABAG seine Strategie voran, sich außerhalb der Kernmärkte in Mittel- und Osteuropa breiter aufzustellen. Van Elle zählt zu den größten Spezialtiefbauunternehmen im Vereinigten Königreich und erzielte 2025 mit mehr als 600 Beschäftigten einen Umsatz von umgerechnet rund 150 Millionen Euro. STRABAG verspricht sich von dem Zukauf eine Ergänzung des Kundenstamms, insbesondere in den Bereichen Wohnbau, Wasser und Energie. Der Konzern ist in Großbritannien bereits an Großprojekten wie der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke HS2 beteiligt.

Die STRABAG-Aktie gab am Donnerstag in Wien letztlich 0,22 Prozent auf 92,10 Euro nach.

ivn

APA

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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com,STRABAG

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