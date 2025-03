Strack-Zimmermann: Unabhängigkeit von USA verstärken

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert nach dem Eklat beim USA-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine größere europäische Eigenständigkeit. "Als Transatlantikerin sage ich das nicht leichtfertig, aber es ist an der Zeit, dass wir unsere Unabhängigkeit von den USA verstärken", sagte die Europaabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen Zähne zeigen. Wir müssen in Verträge mit der Ukraine gehen, wirtschaftliche Weichen stellen und Europas eigene Rolle in der Welt neu definieren."

Strack-Zimmermann sagte, dass Selenskyj "in einer derart unappetitlichen Weise von den USA unter Druck gesetzt wird, ist eigentlich unvorstellbar - ja, es ist bizarr". Während Russland seine verbrecherische Aggression fortsetze, erlebe man eine Täter-Opfer-Umkehr durch US-Präsident Donald Trump , die allein dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände spiele.

Trump hatte Selenskyj im Weißen Haus gedroht, die Ukraine im Kampf gegen Russland im Stich zu lassen, sollte es nicht zu einer Einigung mit Putin kommen. Er überzog den Ukrainer vor laufenden Kameras mit schweren Vorwürfen.

Strack-Zimmermann schlug vor, dass die Europäische Investitionsbank Anleihen auflegen könnte, um seitens Europas Investitionen in seltene Erden zu ermöglichen und so Milliarden zu generieren, die direkt der Ukraine zugutekommen. Dafür sollte ein Abkommen zwischen der EU und der Ukraine abgeschlossen werden./sam/DP/zb