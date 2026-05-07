KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.05.2026 15:52:31
Straffung für Börsengang?: DeepL setzt auf mehr KI und streicht jeden vierten Job
Bei vielen Tech-Unternehmen sind Jobs durch KI bedroht. Erste Unternehmen beginnen bereits mit Stellenstreichungen. Auch der deutsche Anbieter für Übersetzungssoftware DeepL zückt nun den Rotstift.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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