KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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07.05.2026 15:52:31

Straffung für Börsengang?: DeepL setzt auf mehr KI und streicht jeden vierten Job

Bei vielen Tech-Unternehmen sind Jobs durch KI bedroht. Erste Unternehmen beginnen bereits mit Stellenstreichungen. Auch der deutsche Anbieter für Übersetzungssoftware DeepL zückt nun den Rotstift.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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