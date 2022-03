Straftaten im Zusammenhang mit Ukraine-Konflikt in zwölf Ländern

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskriminalamt weiß von Straftaten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt in zwölf Bundesländern. Dabei handle es sich "überwiegend um Sachbeschädigungen und Beleidigungen, u. a. von mehreren russischen Generalkonsulaten aber auch russischen Restaurants, Geschäften etc.", heißt es in einem internen Lagebericht des Bundesinnenministeriums in Berlin, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den Drohungen von Präsident Wladimir Putin gegen den Westen haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und andere deutsche Politiker vor Anfeindungen gegen Menschen mit russischen Wurzeln in Deutschland gewarnt./hrz/DP/stw