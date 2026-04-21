|
21.04.2026 16:50:31
Strait of Hormuz May Not Return to Normal, Whether It’s Open or Closed
The energy industry is planning for a future where the choke point on Iran’s southern coast is a lot less important.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX startet schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.