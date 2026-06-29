Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
|
29.06.2026 14:03:23
Strait of Hormuz reopening won't end shipping risks
A proposed US-Iran deal to reopen the Strait of Hormuz is raising hopes for global shipping and oil markets. But naval mines, high insurance costs and geopolitical risks mean disruption could persist for months.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
Analysen zu Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street fester -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil seitwärts. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.