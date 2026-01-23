Straits Trading Aktie

Straits Trading für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US8625921023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 14:36:52

Straits Trading unit to divest South Korea logistics property for 432 billion won

Completion of the disposal is expected to take place on or around Jan 29Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Straits Trading Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.