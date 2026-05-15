Stran Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stran Company hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Stran Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Stran Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at