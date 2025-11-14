Stran Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stran Company veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,00 Prozent auf 26,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at