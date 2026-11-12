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12.11.2026 06:31:28
Stran Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Stran Company hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat Stran Company im vergangenen Quartal 28,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stran Company 26,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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