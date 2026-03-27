Stran Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stran Company hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Stran Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Stran Company vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,58 Prozent auf 116,19 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,65 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at