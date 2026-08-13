Stran Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stran Company hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stran Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Stran Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at