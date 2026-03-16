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16.03.2026 06:03:38

Straße von Hormus: Trump hält Nato-Partnern US-Hilfe für Ukraine vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Nato-Verbündeten deutlich gemacht, dass er im Gegenzug für die Hilfe der USA im Ukraine-Krieg ihre Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Straße von Hormus erwartet. "Wir sind immer für die Nato da. Wir helfen ihr mit der Ukraine", sagte Trump vor Journalisten auf dem Rückflug aus dem Bundesstaat Florida nach Washington. Er betonte, dass der Ukraine-Krieg die USA eigentlich nicht betreffe, das Land liege Tausende Kilometer entfernt. Der "Financial Times" sagte Trump außerdem bezogen auf die Nato-Länder: "Jetzt werden wir sehen, ob sie uns helfen."

Trump hatte davor Länder, die auf Öltransporte über die Straße von Hormus angewiesen sind, dazu aufgerufen, dort bei der Sicherung der Schifffahrt zu helfen. Er hatte auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder "hoffentlich" Kriegsschiffe entsenden würden. Der Schiffsverkehr in der Meerenge, die sehr wichtig ist für den Transport von Öl und Flüssiggas, ist infolge des Iran-Kriegs wegen drohender iranischer Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen./rin/DP/zb

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