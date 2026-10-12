Straßengüterverkehr in Österreich das vierte Jahr in Folge gesunken

Der Güterverkehr auf Österreichs Straßen ist im vergangenen Jahr das vierte Jahr in Folge zurückgegangen. 2025 wurden 549,4 Millionen Tonnen befördert, um 0,6 Prozent weniger als 2024. Das sei das niedrigste Transportaufkommen seit 2016, gab die Statistik Austria am Montag bekannt. Allerdings ging die beförderte Gütermenge ausschließlich bei österreichischen Fahrzeugen zurück, während Fahrzeuge aus dem Ausland mehr transportierten.

Der größte Rückgang des Transportaufkommens wurde beim Inlandsverkehr verzeichnet. Er sank gegenüber 2024 um 2,5 Prozent auf 340,5 Millionen Tonnen. Die im Transit beförderte Tonnage blieb mit 76,4 Millionen Tonnen nahezu unverändert. Der grenzüberschreitende Empfang stieg um 4,3 Prozent auf 68,2 Millionen Tonnen, der grenzüberschreitende Versand um 4,2 Prozent auf 64,3 Millionen Tonnen.

Fast zwei Drittel des gesamten Transportaufkommens entfallen auf österreichische Fahrzeuge und nur ein Drittel auf ausländische. Bei den ausländischen Beiträgen zum Transportaufkommen dominieren die Länder Polen, Ungarn und Deutschland.

kan/bel

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