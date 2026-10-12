|
12.10.2026 10:19:00
Straßengüterverkehr in Österreich das vierte Jahr in Folge gesunken
Der Güterverkehr auf Österreichs Straßen ist im vergangenen Jahr das vierte Jahr in Folge zurückgegangen. 2025 wurden 549,4 Millionen Tonnen befördert, um 0,6 Prozent weniger als 2024. Das sei das niedrigste Transportaufkommen seit 2016, gab die Statistik Austria am Montag bekannt. Allerdings ging die beförderte Gütermenge ausschließlich bei österreichischen Fahrzeugen zurück, während Fahrzeuge aus dem Ausland mehr transportierten.
Der größte Rückgang des Transportaufkommens wurde beim Inlandsverkehr verzeichnet. Er sank gegenüber 2024 um 2,5 Prozent auf 340,5 Millionen Tonnen. Die im Transit beförderte Tonnage blieb mit 76,4 Millionen Tonnen nahezu unverändert. Der grenzüberschreitende Empfang stieg um 4,3 Prozent auf 68,2 Millionen Tonnen, der grenzüberschreitende Versand um 4,2 Prozent auf 64,3 Millionen Tonnen.
Fast zwei Drittel des gesamten Transportaufkommens entfallen auf österreichische Fahrzeuge und nur ein Drittel auf ausländische. Bei den ausländischen Beiträgen zum Transportaufkommen dominieren die Länder Polen, Ungarn und Deutschland.
kan/bel
WEB http://www.statistik.at/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.