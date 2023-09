Straßensperranhänger senden jetzt erstmals Warnsignale 

Vodafone vernetzt gemeinsam mit der Straßen.NRW Landesverkehrszentrale NRW Straßensperranhänger auf Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen5G übermittelt Standortinformationen & Warnhinweise von Wanderbaustellen in EchtzeitOffenes System soll zukünftig Informationen an jedes mobile Navigations- & Kartensystem senden – unabhängig von Fahrzeugmarke- oder HerstellerVodafone vernetzt gemeinsam mit der Straßen.NRW Landesverkehrszentrale NRW Straßensperranhänger auf Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen. Diese sollen Live-Informationen über Standort und Anzeigeart von Wanderbaustellen in Echtzeit zukünftig an gängige Kartendienste wie Google Maps oder Apple Karten senden. Die Besonderheit der Technologie: Die Warnhinweise und Informationen können zukünftig mit jedem mobilen Navigationssystem geteilt werden – unabhängig von Fahrzeugmarke- oder Hersteller. Das Pilotprojekt ist ein weiterer Schritt, um Verkehrssysteme mit wichtigen Live-Informationen für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu versehen und so die Sicherheit auf Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen zu erhöhen.Allein bis Juni gab es im Jahr 2023 deutschlandweit über 1.200 Verkehrstote. Besonders Baustellen sind bekannte Gefahrenpotentiale im Straßenverkehr. Dabei blinken und leuchten sie doch auffällig und sind Kilometer vor Baustellenbeginn mit Schildern ausgewiesen und eigentlich gut erkennbar, oder? Die Realität sieht oft anders aus. Vor allem bei sogenannten Wanderbaustellen. Trotz frühzeitiger Hinweisschilder und Sicherungsmaßnahmen treffen sie Verkehrsteilnehmende unvorbereitet. Die Reaktionszeit, um einen Unfall zu verhindern, schwindet dadurch auf Millisekunden. Knifflig wird es wegen der temporären und schnell voranschreitenden Bauarbeiten wie Mäharbeiten oder Instandhaltungen von Schutzplanken am Straßenrand. Sogenannte ‚Sperranhänger‘ grenzen diese Form der Baustelle bisher nur in direkter Sichtweite vom Verkehr ab. Außerdem können Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gesperrte oder verengte Fahrbahnen bei nicht an die Situation angepasster Fahrweise nur schwer einschätzen. Die Folgen lassen sich an den Unfallzahlen ableiten.Pilotprojekt: Smarte SperranhängerUm für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen, werden immer häufiger digitale Lösungen für den Straßenverkehr entwickelt. So nun auch das Pilotprojekt von Vodafone in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrszentrale NRW. Gemeinsam statten der Netzbetreiber und die Straßenbauverwaltung sogenannte Sperranhänger mit 5G-Sensoren aus, um die Baustelleninformationen den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern frühzeitig sichtbar zu machen. So sollen künftig die digitalen Echtzeitdaten über den Live-Standort von Straßensperrungen zuverlässig und rechtzeitig in gängigen Kartendarstellungen angezeigt werden.Das Ziel: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollen so früher als bislang z.B. auf Fahrbahnsperrungen oder Einschränkungen reagieren können. Eine Besonderheit an diesem Pilotprojekt ist zudem das System mit offenen Standards, mit der die Daten zukünftig auch in gängige Karten-Applikationen wie Google Maps oder Apple Karten und in jedes mobile Navigationssystem implementiert werden können – unabhängig von Fahrzeugmarke oder Fahrzeughersteller. Somit können die Daten dieser Technologie zukünftig z. B. über den Nationalen Datenzugangspunkt (Mobilithek) großflächig abgerufen und eingesehen werden.Wenn Straßensperranhänger im Internet der Dinge funken, dann erhöht das die Sicherheit auf unseren Straßen.Michael ReinartzMichael ReinartzMichael Reinartz, Innovationschef Vodafone Deutschland: „Wenn Straßensperranhänger im Internet der Dinge funken, dann erhöht das die Sicherheit auf unseren Straßen. Mit diesem Projekt realisieren wir eine von unzähligen Einsatzmöglichkeiten von IoT. Zukünftig ist auch denkbar, diese Technologie auf Stau-Enden auszuweiten. Damit ihre genaue Position transparent und frühzeitig mit anderen Vekehrsteilnehmenden geteilt werden kann, um Auffahrunfälle zu vermeiden.“ Dr. Jan Lohoff, Leiter der Landesverkehrszentrale NRW: „Wir freuen uns darüber, mit Vodafone einen Partner gefunden zu haben, mit dessen Know-How und technischen Möglichkeiten wir die Umsetzung des digitalen Sperranhängers einfach und effizient realisieren können. So erhöhen wir sowohl für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Straßen.NRW die Sicherheit auf unseren Straßen.“Mehr Technik für weniger Unfälle Mit diesem Pilotprojekt reihen sich Vodafone und Straßen.NRW in die Liste für digitale Straßenlösungen ein und knüpfen an den bereits vorgestellten digitalen Schutzschild ‚STEP‘ an. Mit diesem können Sicherheits- und Verkehrsinformationen künftig in Echtzeit mit Verkehrsteilnehmenden, Smartphones und Navigationssystemen – ganz egal von welchem Hersteller – geteilt werden. Bedeutet konkret: Fahrzeugführende von Bussen und LKW könnten beispielsweise im vernetzten Straßenverkehr der Zukunft auf den Rad- und Fußverkehr aufmerksam gemacht werden, die sich im toten Winkel befinden oder sich diesem nähern. Aber das ist nur ein mögliches Szenario von vielen, in denen IoT im Straßenverkehr zum Einsatz kommen kann, um Deutschlands Straßen noch sicherer zu machen.