Stratasys Aktie
WKN DE: A1J5UR / ISIN: IL0011267213
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15.11.2026 18:50:24
Stratasys: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Stratasys (NASDAQ:SSYS) reported revenue grew 4.1% year over year to $142.6 million as customers shifted to end-use manufacturing. Aerospace and defense expansion is driving higher equipment utilization and sales of recurring consumable materials. Three things management said stand out.
Aerospace and defense sales jumped over 35% year over year as contractors integrated 3D printers into flight-grade manufacturing. Once customers qualify parts on these platforms, strict industry standards make switching to competing vendors difficult and expensive.
General Motors deployed industrial printers across more than 20 assembly facilities to produce custom manufacturing tools on demand. This deployment reduced tooling turnaround times fourfold while yielding substantial operational expense savings.
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