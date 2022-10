STRATEC-Aktie gewinnt: Aktie macht Kurssprung nach Kaufempfehlung

Nach einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser ist STRATEC am Donnerstag eine massive Kehrtwende gelungen.

Die tags zuvor vom avisierten Umsatzrückgang schwer belasteten Papiere des Diagnostikspezialisten schossen bis an ihre 50-Tage-Linie zurück. Vom Vortagestief aus erholten sie sich damit um über 11,5 Prozent auf 82,70 Euro.

Analyst Alexander Galitsa blieb bei seinem Kursziel von 97 Euro und traut ihnen damit fast eine Rückkehr an ihr Zwischenhoch vom Juli bei gut 98 Euro zu. Kurzfristig gebe es Gegenwind durch Lieferkettenprobleme, so der Experte. Langfristig seien die Aussichten aber ungebrochen gut.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat STRATEC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 97 Euro belassen wurde. Lieferkettenprobleme brächten kurzfristigen Gegenwind, langfristig sei der Ausblick für den Diagnostikspezialisten aber intakt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer Kurskorrektur sei die Bewertung im Vergleich zu der Zeit vor Corona wieder im unteren Bereich angekommen. Dies erscheine ihm nicht gerechtfertigt. Via XETRA gewinnen die STRATEC SE-Aktien zeitweise 3,95 Prozent auf 81,60 Euro.

FRANKFURT / HAMBURG (dpa-AFX Broker)