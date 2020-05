STRATEC-Aktie legt nachbörslich deutlich zu: STRATEC hebt nach starkem Jahresstart Umsatzprognose an

Das frisch gebackene SDAX-Mitglied STRATEC rechnet nach einem überraschend starken Jahresauftakt nun mit mehr Umsatz in 2020.

Die Erlöse dürften bereinigt um Währungseffekte und des Verkaufs der Sparte Data Solutions im "unteren zweistelligen Prozentbereich" im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegen, teilte der Diagnostik-Spezialist am Montagabend in Birkenfeld mit. Zuvor hatte STRATEC mit einem Plus im "hohen einstelligen Prozentbereich" gerechnet. Die bereinigte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) soll weiterhin bei etwa 15 Prozent liegen.

Anleger reagierten begeistert. Der Aktienkurs von STRATEC legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um fünf Prozent zum Schlusskurs im XETRA-Hauptgeschäft zu.

Im ersten Quartal hatte das Unternehmen den Umsatz um gut ein Fünftel auf 56,5 Millionen Euro gesteigert. Die Ebit-Marge dürfte von 10,7 Prozent im Vorjahr auf 13,6 Prozent gestiegen sein. Das Erlösplus sei Folge einer starken Entwicklung in allen Segmenten, hieß es in der Mitteilung weiter. Dabei habe sich insbesondere das Geschäft mit Systemen sowie mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien innerhalb der Segmente besser als erwartet entwickelt. Die Covid-19-Pandemie habe dagegen nur einen leicht positiven Einfluss auf die Umsatzentwicklung gehabt.

Aktuell seien mit Blick auf die Pandemie sowohl deutlich positive als auch leicht negative Effekte bei den Bestellungen und Bestellprognosen der Kunden zu beobachten. In Summe ist STRATEC zufolge zum jetzigen Zeitpunkt ein nennenswert positiver Nachfrageeffekt für das laufende Geschäftsjahr zu erwarten. Weiterhin seien die Auswirkungen der Pandemie nicht vollumfänglich absehbar. Etwaige Folgen hat das Unternehmen mit Ausnahme der bis Ende April 2020 bereits realisierten Effekte daher in seinen Prognosen nicht berücksichtigt.

Die vollständigen Zahlen zum ersten Quartal will STRATEC am 14. Mai 2020 veröffentlichen.

/he

BIRKENFELD (dpa-AFX)