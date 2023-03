STRATEC-Aktie verliert: Deutsche Bank stuft STRATEC von "Buy" auf "Hold" ab

Analyst Jan Koch begründete sein neues Anlagevotum mit der zunehmenden Unsicherheit über die künftige Margenentwicklung des Diagnostikunternehmens. Die jüngste Gewinnwarnung sei die dritte Enttäuschung innerhalb von zwölf Monaten gewesen, was einen Rückschlag für den Anlagehintergrund von STRATEC darstelle, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die STRATEC-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,18 Prozent auf 67,00 Euro.

