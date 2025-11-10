STRATEC SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

STRATEC SE hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat STRATEC SE im vergangenen Quartal 57,0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STRATEC SE 57,2 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at