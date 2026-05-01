STRATEC SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

STRATEC SE lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

STRATEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,950 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 81,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte STRATEC SE ein Ergebnis je Aktie von 1,32 EUR vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,62 Prozent auf 257,62 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 250,86 Millionen EUR gelegen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,05 EUR und einem Umsatz von 251,65 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at