STRATEC SE Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

STRATEC SE Un hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 66,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at