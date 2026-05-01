STRATEC SE Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

STRATEC SE Un hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat STRATEC SE Un mit einem Umsatz von insgesamt 87,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,00 Prozent gesteigert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat STRATEC SE Un in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 283,12 Millionen USD im Vergleich zu 278,67 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at