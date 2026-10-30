Strategem Capital A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Strategem Capital A gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 CAD gegenüber 0,060 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 875,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategem Capital A einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at