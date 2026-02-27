|
Strategem Capital A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Strategem Capital A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CAD erwirtschaftet worden.
Strategem Capital A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,18 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 65,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,52 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
